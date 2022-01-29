"حملة دفء".. مبادرة إنسانية للتبرع بالملابس في كردستان (صور)

واظهرت صورا إلتقطتها عدسة السومرية، ملابس معلقة في الاماكن العامة على طريق العمال المارة واماكن الباعة المتجولين وفي اماكن الانتظار تزامنا مع شدة البرودة في أقليم كردستان لمساعدة المحتاجين.وكتبت على لافتات مرفقة للملابس عبارات" خذها اذا كنت تشعر بالبرد".يشار الى أن المبادرة نفذها شباب متطوعون من كافة المحافظات العراقية بهدف مساعدة المحتاجين وتشجيع الاخرين على تطبيق الفكرة والتبرع بملابسهم لمن يحتاجها.