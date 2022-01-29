الطيران المدني لـ السومرية: حركة الملاحة الجوية طبيعية ولا تأخير في الرحلات

وقال الديوان في حديث لـ السومرية، إن "سلطة الطيران المدني العراقي لا زالت مستمرة بالعمل على رفع الحظر المفروض على النقل الجوي العراقي، وعودة هذه الحركة بشكل طبيعي للأجواء العراقية، وكان هناك فريق عمل متكامل برئاسة رئيس سلطة الطيران المدني نائل سعد، والاقسام المختصة لاجتياز هذا التدقيق المزمع في السنة المقبلة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني".وأضاف، أن "سلطة الطيران المدني من واجباتها وضع الضوابط الكفيلة بسلامة النقل الجوي"، لافتاً إلى أن "تكرار استهداف المطار يقيد الجهود الساعية لرفع الحظر الجوي عن البلاد".وأكد الديوان، أن "حركة الملاحة في مطار بغداد طبيعية جداً، ولا يوجد أي تأخير أو غلق للأجواء".وبشأن تعليق الرحلات إلى العراق، أوضح، أن "الخطوط الجوية الكويتية لا تنفذ اي رحلة الى مطار بغداد، ولديها رحلة او رحلتين الى النجف في الاسبوع فقط"، مشيراً إلى أن "العراق لم يتسلم لغاية اللحظة لا من الكويت ولا من أي دولة أخرى إشعاراً يقضي بتعليق الرحلات إلى البلاد".وفيما رأى مدير إعلام سلطة الطيران المدني، أن "كل شركة طيران حريصة على طواقمها وطائراتها، و من حق الطائرات العاملة في العراق تعليق رحلاتها حال كان هناك خطراً"، شدد على القوات الأمنية "تكثيف جهودها لحماية مطار بغداد".