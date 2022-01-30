محاضرون مجانيون يتظاهرون أمام مبنى التعليم العالي مطالبين بتحويلهم الى عقود (صور)

وقال المحاضرون لمراسل السومرية، "نحن عقود التعليم العالي الذين كانت مباشرتهم بتاريخ ٢/ ١٠ / ٢٠١٩ لغاية ٣١/١٢/٢٠١٩ وتم التعاقد واستكمال كافة الإجراءات الأصولية، من ماستر كارد روقم وظيفي وهويات، إضافة الى تصاريح امنية وفحوصات طبية".وتابع، "عملنا لثلاثة اعوام في الجامعات واستنفذوا جهودنا وطاقاتنا وبأجور قليلة جدا لا تتجاوز ١٥٠ الف ونحن اغلبنا شهادات عليا وتدريسيين وبعد ان اقترب موعد تخصيصاتنا المالية في الموازنة 2021 وعلى وفق قرار 315 تم فسخ عقودنا".وطالب المحاضرون، بتحويلهم الى "عقود وفق قرار 315 إسوة باقراننا في باقي الوزارات".