بالوثائق.. محافظ صلاح الدين يعفي رئيس هيئة استثمار المحافظة ويكلف بديلا عنه

اصدر محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري، اليوم الأحد، أمراً ادارياً باعفاء رئيس هيئة استثمار صلاح الدين ليث حميد خلف، وتكليف نائب رئيس الهيئة محمد يونس حسن لحين اختيار رئيس جديد.

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