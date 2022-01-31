المالية تحدد اخر موعد لشراء سندات البناء (الإصدارية الثانية)

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الاقبال المتزايد على شراء تلك السندات، اتاح الفرصة لمختلف المواطنين والقطاعات الإقتصادية لإستثمار اموالهم مقابل فوائد مجزية، اضافة الى المنافع الإقتصادية المهمة لطرح هذة السندات و تطوير السياسة المالية وتعزيز الفرص التنموية الواعدة".وأضافت، ان "إصدار السندات يكون بضمانة وزارة المالية، وبإمكانهم التقديم لشراءها من احد المصارف الحكومية المجازة، فضلا عن إمكانية تداول تلك السندات في سوق العراق للأوراق المالية".ودعت الوزارة، "المواطنين ومختلف القطاعات الإقتصادية ممن يرغب بالشراء ، الى زيارة موقعها الالكتروني وصفحة الفيسبوك للإطلاع على التعليمات الخاصة بها".