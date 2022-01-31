المساءلة والعدالة تعلن تدقيق أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية - عاجل

وذكرت الدائرة الإعلامية بالهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنَّ "الهيئة أنجزت تدقيق أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية وفق قانونها المرقم 10 لسنة 2008 لا سيما المادة 6 وتفصيلاتها".وأضاف، أن "عدد المرشحين لرئاسة الجمهورية بلغ 26 مرشحاً، أحدهم مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة"، مؤكداً "تسليم النتائج بشكل رسمي إلى رئاسة البرلمان".وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لـ 15 يوماً، حيث يجري في اليوم الأخير جلسة التصويت على المرشحين.