العثور على جثة رجل مقتول بطلق ناري شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأثنين، بالعثور على جثة رجل مقتول بطلق ناري شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية عثرت على جثة رجل كبير بالسن مقتول بطلق ناري ضمن قطاع ٢١ في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".



