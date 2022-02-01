وفاة نزيل إثر اندلاع حريق في أحد فنادق بغداد - عاجل

وذكر الدفاع المدني في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الفرق طوقت وعزلت النيران التي اشتعلت في الطابق الثالث والرابع عن بقية طوابق الفندق ونفذت بعدها عمليات الاقتحام المباشر لتعثر على جثة نزيل متفحمة تم انتشالها من قبل فرق انقاذ الدفاع المدني وتأمين نقلها وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة".وتابع البيان، "على اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".