"دماء الشهداء برقبتك".. مواطن يوبخ خميس الخنجر أثناء زيارته إلى النجف (فيديو)

مواطن يوبخ خميس الخنجر اثناء زيارته الى محافظة النجف ويصفه بخنجر الغدر والخيانة pic.twitter.com/5Cci2bmeym — رسول مجيد (@Rasool_majed) February 1, 2022

وأظهر مقطع فيديو، أحد المواطنين وهو يعترض موكب الخنجر داخل ضريح الإمام علي (عليه السلام) ويهتف ضده تنديدا بزيارته إلى المحافظة وأصفا اياه بخنجر "الغدر والخيانة".وأبدى المواطن "أستغرابه من دخول خميس الخنجر إلى محافظة النجف رغم مواقفه "السلبية" السابقة مؤكدا ان دماء الشهداء لا زالت برقبة الخنجر".ويظهر الفيديو، محاولة حماية الخنجر سحب الهاتف من يد المواطن وايقاف التصوير بعد سلسلة تنديدات وغضب حضي بها رئيس تحالف السيادة داخل ضريح الامام علي (ع).