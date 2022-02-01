الانواء الجوية: أمطار رعدية وإنخفاض بدرجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "من المتوقع تساقط أمطار رعدية مع انخفاض في درجات الحرارة".وادناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للاسبوع الحالي: