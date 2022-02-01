التعليم: 89 جامعة وكلية عراقية في التصنيف العالمي "ويب ماتريكس"

وذكرت وزارة التعليم في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "موقع تصنيف الويب ماتريكس، أظهر نتائج نسخة كانون الثاني لعام 2022 التي غطت أكثر من إحدى وثلاثين ألف مؤسسة تعليمية في العالم زيادة في عدد الجامعات والكليات العراقية في التصنيف العالمي حيث بلغت تسعا وثمانين جامعة وكلية حكومية وأهلية بالقياس الى نسخة تموز عام 2021 التي ضمت 82 جامعة وكلية".واوضح البيان، أن "جامعة بغداد حصدت المرتبة الأولى بين الجامعات العراقية الحكومية والأهلية بتسلسل (1857) عالمياً والجامعة المستنصرية في المرتبة الثانية محلياً بتسلسل (2636) عالمياً وجاءت جامعة بابل بالمرتبة الثالثة محلياً بتسلسل (2787) عالمياً".جدير بالذكر أن تصنيف الويب ماتريكس التابع للمركز الأعلى للبحث العلمي في اسبانيا يصدر كل نصف سنة ويعتمد المؤشرات التي تقيس الحضور الافتراضي للجامعات عن طريق مواقعها وتأشير نسبة الوضوح (50%) والشفافية (10%) وقوة وتميز البحوث (40%).يشار الى أن الجامعات والكليات العراقية الحكومية والأهلية سجلت تنافسها المتصاعد في التصنيفات العالمية التي منها تصنيف (The Times) الذي تتواجد فيها حاليا أربع جامعات وتصنيف (QS) الذي تتواجد فيه خمس جامعات وتصنيف (Scimago) الذي تتواجد فيه اثنتان وعشرون مؤسسة وتصنيف (Greenmetric) الذي دخلت فيها ست وستون جامعة وكلية عراقية وتصنيف URAP الذي تتواجد فيه تسع جامعات عراقية ويضاف لها تصنيف (Webometrics) الذي سجل حضور وتنافس تسع وثمانين جامعة وكلية عراقية فيما أظهر مؤشر البحث العلمي في مستوعبات النشر العالمي حصول العراق على المرتبة الخامسة والأربعين عالميا والمرتبة السادسة في الشرق الأوسط والثالثة عربيا، بحسب البيان.