Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حصيلة ثقيلة بإصابات كورونا في دولة مجاورة للعراق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

منى ياقو توجه رسالة إلى الرئاسات في إقليم كردستان

محليات

2022-02-01 | 06:19
منى ياقو توجه رسالة إلى الرئاسات في إقليم كردستان
911 مشاهدة

وجهت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان في إقليم كردستان منى ياقو رسالة إلى الرئاسات في الإقليم، ودعت إلى تعديل مادة في قانون البطاقة الوطنية النافذ بما يضمن حقوق المكون المسيحي.

وقالت ياقو في بيان ورد للسومرية نيوز إن "العراق قد صادق على العهدين الدوليين، الذين يمثلان اساس الشرعة الدولية لحقوق الانسان، بقانون تصديق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان رقم (193) لسنة 1970".
 
وأضافت، أن "المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، تنص على ان ((1- لكل انسان حق في حرية الفكر و الوجدان و الدين ويشمل ذلك حريته في ان يدين بدين ما ، وحريته في اعتناق أي دين او معتقد يختاره وحريته في اظهار دينه او معتقده))".
 
وأشارت، إلى أن "العراق و بضمنه اقليم كوردستان، ملزم باحترام تعهداته والتزاماتهم الدولية".
 
ولفتت ياقو، إلى أن "الاحكام الواردة في العهد، والتي تعد من قواعد القانون الدولي العرفي، لا يجوز ان تكون موضوعاً للتحفظ".
 
وشددت، على أن "((حرمان الاشخاص من حرية الفكر و الوجدان و الدين)) هو احد الأمور التي يحظر التحفظ عليها بحسب التعليق العام رقم (24) الصادر عن الدورة (52) للجنة المعنية بالحقوق المدنية و السياسية 1994".
 
وأردفت ياقو، أن "‏‎دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005 ، يؤكد في المادة (2/اولا – ج) منه ، على ان ((لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق و الحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور))، وان المادة (42) منه ، قد ضمنت ((لكل فرد حرية الفكر و الضمير و العقيدة)).
‏‎
ونوهت، إلى أن "المادة 46 من الدستور ، تحظر صراحة ان ((لا يكون ممارسة أي من الحقوق و الحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون او بناء عليه، على الا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية))".
 
ونبهت ياقو، إلى أن "التحديد و التقييد الوارد في القانون النافذ و الخاص بممارسة حرية الدين و المعتقد، هو تحديد يمس جوهر ذلك الحق، ومخالف للدستور تماماً".
 
وأفادت، بأن "‏‎المادة (13) من قانون النفوس رقم (54) لسنة 1927 الملغي، والمادة (16) من قانون تسجيل النفوس رقم (59) لسنة 1955 الملغي، والمادة (25) من قانون تسجيل النقوس والالقاب رقم (61) لسنة 1958، جاءت عامة مطلقة، ولم تستثن اي شخص مسجل في سجلات النفوس من حقه في تغيير دينه واختيار اي دين آخر مسجل رسمياً في العراق".
‏‎
 
وتابعت ياقو، أن "الأمر تغير بصدور قانون الاحوال المدنية رقم (189) لسنة 1964 الملغي، اذ نصت المادة (33/2) منه، على ان ((يجوز لغير المسلم ان يغير دينه وفقا لأحكام هذا القانون))".
 
وأوضحت، أن "قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 الملغي أكد ذلك التوجه، مؤخراً تم التأكيد على ذلك في قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016، اذ نصت المادة (26) منه على ان ((يجوز لغير المسلم تغيير دينه وفقا للقانون))".
وذهبت ياقو، إلى أن "المتعارف عليه، ان الحقوق والحريات لا بد ان تكون في حالة تطور، انسجاماً مع المفاهيم الحضارية، لا ان تتراجع كما جرى في العراق".
 
وأضافت "اذ كان حق الفرد في تغيير ديانته مكفولاً في القوانين منذ 1927 ، لكن هذا الحق بات سبباً لخرق مبدأ المساواة بين المواطنين ، منذ 1964 وحتى اليوم، حين جعل حق تبديل الدين محصوراً بين اتباع الديانات الغير مسلمة".
 
وشددت ياقو، على أن "هذا التوجه ميّز بين المواطنين بسبب اختلاف الدين وهذا ما يناقض تماماً نص المادة (١٤) من الدستور وبذلك فأنه يقضي على مبدأ المشروعية".
 
وأستطردت، أن "اقليم كوردستان – العراق، يقود تجربة يُفترض انها تكرس لمفهوم التعايش السلمي والتقارب بين المكونات، وان اصداء هذا التلون قد يصل الى المجتمع الدولي".
 
ونوّهت ياقو، إلى أن "احدى أسس هذا التعايش هي المساواة في الحقوق بين ابناء تلك المكونات، رغم اختلاف ثقلها العددي و كثافتها".
وذكرت، أن "المكون المسيحي يعدّ عنصراً اساسياً في دعم هذا التعايش، ويرفض فكرة التمييز بين مواطني الاقليم ومكوناته، أياً كانت بواعثه واسبابه".
ودعت ياقو، "الرئاسات الثلاث في الإقليم، الى أنصاف المكون المسيحي بوصفه مكوناً أصيلاً يحمل هوية قومية ودينية ولغوية ، له تاريخ يمتد الى آلاف السنين على ارض العراق".
 
وتسترسل، ان "القاصي والداني يشهد للمكون بمساهمته الفاعلة في تنمية الاقليم وتطويره والدفاع عنه؛ كونه احد الركائز الأساسية للمشاركة السياسية منذ 1991 وحتى اليوم".
 
وطالبت ياقو، "الرئاسات باتخاذ مسلك مغاير لما موجود، و الإقرار بأننا مجتمع ديمقراطي منفتح يحترم اختلافاته ويعتز بها، و ان يتم تعديل نص المادة (26) من قانون البطاقة الوطنية النافذ، بشكل حضاري يتفق مع المواثيق الدولية".
 
وجهت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان في إقليم كردستان منى ياقو رسالة إلى الرئاسات في الإقليم، ودعت إلى تعديل مادة في قانون البطاقة الوطنية النافذ بما يضمن حقوق المكون المسيحي.
 
وقالت ياقو في بيان لها إن "العراق قد صادق على العهدين الدوليين، الذين يمثلان اساس الشرعة الدولية لحقوق الانسان، بقانون تصديق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان رقم (193) لسنة 1970".
 
وأضافت، أن "المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، تنص على ان ((1- لكل انسان حق في حرية الفكر و الوجدان و الدين ويشمل ذلك حريته في ان يدين بدين ما ، وحريته في اعتناق أي دين او معتقد يختاره وحريته في اظهار دينه او معتقده))".
 
وأشارت، إلى أن "العراق و بضمنه اقليم كوردستان، ملزم باحترام تعهداته والتزاماتهم الدولية".
 
ولفتت ياقو، إلى أن "الاحكام الواردة في العهد، والتي تعد من قواعد القانون الدولي العرفي، لا يجوز ان تكون موضوعاً للتحفظ".
وشددت، على أن "((حرمان الاشخاص من حرية الفكر و الوجدان و الدين)) هو احد الأمور التي يحظر التحفظ عليها بحسب التعليق العام رقم (24) الصادر عن الدورة (52) للجنة المعنية بالحقوق المدنية و السياسية 1994".
 
وأردفت ياقو، أن "‏‎دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005 ، يؤكد في المادة (2/اولا – ج) منه ، على ان ((لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق و الحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور))، وان المادة (42) منه ، قد ضمنت ((لكل فرد حرية الفكر و الضمير و العقيدة)).
‏‎
ونوهت، إلى أن "المادة 46 من الدستور ، تحظر صراحة ان ((لا يكون ممارسة أي من الحقوق و الحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون او بناء عليه، على الا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية))".
ونبهت ياقو، إلى أن "التحديد و التقييد الوارد في القانون النافذ و الخاص بممارسة حرية الدين و المعتقد، هو تحديد يمس جوهر ذلك الحق، ومخالف للدستور تماماً".
 
وأفادت، بأن "‏‎المادة (13) من قانون النفوس رقم (54) لسنة 1927 الملغي، والمادة (16) من قانون تسجيل النفوس رقم (59) لسنة 1955 الملغي، والمادة (25) من قانون تسجيل النقوس والالقاب رقم (61) لسنة 1958، جاءت عامة مطلقة، ولم تستثن اي شخص مسجل في سجلات النفوس من حقه في تغيير دينه واختيار اي دين آخر مسجل رسمياً في العراق".
‏‎
وتابعت ياقو، أن "الأمر تغير بصدور قانون الاحوال المدنية رقم (189) لسنة 1964 الملغي، اذ نصت المادة (33/2) منه، على ان ((يجوز لغير المسلم ان يغير دينه وفقا لأحكام هذا القانون))".
 
وأوضحت، أن "قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 الملغي أكد ذلك التوجه، مؤخراً تم التأكيد على ذلك في قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016، اذ نصت المادة (26) منه على ان ((يجوز لغير المسلم تغيير دينه وفقا للقانون))".
 
وذهبت ياقو، إلى أن "المتعارف عليه، ان الحقوق والحريات لا بد ان تكون في حالة تطور، انسجاماً مع المفاهيم الحضارية، لا ان تتراجع كما جرى في العراق".
وأضافت "اذ كان حق الفرد في تغيير ديانته مكفولاً في القوانين منذ 1927 ، لكن هذا الحق بات سبباً لخرق مبدأ المساواة بين المواطنين ، منذ 1964 وحتى اليوم، حين جعل حق تبديل الدين محصوراً بين اتباع الديانات الغير مسلمة".
 
وشددت ياقو، على أن "هذا التوجه ميّز بين المواطنين بسبب اختلاف الدين وهذا ما يناقض تماماً نص المادة (١٤) من الدستور وبذلك فأنه يقضي على مبدأ المشروعية".
 
وأستطردت، أن "اقليم كوردستان – العراق، يقود تجربة يُفترض انها تكرس لمفهوم التعايش السلمي والتقارب بين المكونات، وان اصداء هذا التلون قد يصل الى المجتمع الدولي".
ونوّهت ياقو، إلى أن "احدى أسس هذا التعايش هي المساواة في الحقوق بين ابناء تلك المكونات، رغم اختلاف ثقلها العددي و كثافتها".
 
وذكرت، أن "المكون المسيحي يعدّ عنصراً اساسياً في دعم هذا التعايش، ويرفض فكرة التمييز بين مواطني الاقليم ومكوناته، أياً كانت بواعثه واسبابه".
ودعت ياقو، "الرئاسات الثلاث في الإقليم، الى أنصاف المكون المسيحي بوصفه مكوناً أصيلاً يحمل هوية قومية ودينية ولغوية ، له تاريخ يمتد الى آلاف السنين على ارض العراق".
 
وتسترسل، ان "القاصي والداني يشهد للمكون بمساهمته الفاعلة في تنمية الاقليم وتطويره والدفاع عنه؛ كونه احد الركائز الأساسية للمشاركة السياسية منذ 1991 وحتى اليوم".
 
وطالبت ياقو، "الرئاسات باتخاذ مسلك مغاير لما موجود، و الإقرار بأننا مجتمع ديمقراطي منفتح يحترم اختلافاته ويعتز بها، و ان يتم تعديل نص المادة (26) من قانون البطاقة الوطنية النافذ، بشكل حضاري يتفق مع المواثيق الدولية".
 
واقترحت، أن تكون "الصيغة للتعديل هي ‏‎المادة (26) هي: اولاً – يجوز للفرد تبديل دينه، الى أي دين معترف به رسمياً في الدستور، ‏‎ثانياً – ان تبديل دين احد الوالدين، لا يترتب عليه تغيير دين اولاده القاصرين، ويبقى هذا الخيار متاحاً لهم، عند بلوغهم سن الرشد عاقلين".
وانتهت ياقو، إلى أملها بأن يتم النظر في الطلب بعين الانصاف و بـ "الرغبة الحقيقية في الاقرار بمساواة المكون المسيحي كأفراد يحلمون هويات دينية مختلفة، امام القانون و امام القضاء".
 
وانتهت ياقو، إلى أملها بأن يتم النظر في الطلب بعين الانصاف و بـ "الرغبة الحقيقية في الاقرار بمساواة المكون المسيحي كأفراد يحلمون هويات دينية مختلفة، امام القانون و امام القضاء".
» تابع أخبار السومرية على فيسبوك، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
12:44 | 2022-02-01 12:44
12:32 | 2022-02-01 12:32
12:16 | 2022-02-01 12:16
المزيد
اعلان
خروقات أمنية
خروقات أمنية
أعمال ارهابية
أعمال ارهابية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.