أمانة بغداد تعلن تفعيل خطة تصريف مياه الأمطار

أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، عن تفعيل خطة تصريف مياه الأمطار في عموم العاصمة.



وذكر بيان للامانة أن "الخطة تضمنت تشغيل المحطات الرئيسة والفرعية بالتنسيق مع دائرة مجاري بغداد ونشر الآليات التخصصية في التقاطعات والساحات المهمة مع تقسيم قواطع الدوائر البلدية لعدة مقاطع يتولى ادارتها احد المعاونين او مدراء الاقسام الى جانب استنفار الجهد البشري لتنظيف الشوارع بعد انتهاء موجة الامطار".

وأضاف أن "امين بغداد وجه باشراك وكلاء الامانة ومدراء دوائر (الماء، التخطيط والمتابعة، الانتاجية، البيئة والمخلفات الصلبة، المتنزهات والتشجير، الحراسات والامن، الرقابة والتدقيق، الادارية) للاشراف على خطة الدوائر ومتابعة جهود التصريف".

واشار الى ان "امين بغداد ألزم المدراء العامين على توقيع تعهدات قانونية لتحميلهم مسؤولية جاهزية دوائرهم وخطة التصريف التي تتضمن تهيئة المحطات وتنظيف الخطوط والمشبكات وخزين الوقود واصلاح التخسفات التي ستعرضهم للمساءلة القانونية في حال حدوث اي خلل ضمن قواطعهم البلدية لاسيما بعد توفير جميع المتطلبات والمستلزمات والتخصيصات المالية لهم".