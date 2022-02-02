الموت يغيّب الخبير القانوني طارق حرب

توفي صباح اليوم الأربعاء، المحامي والخبير القانوني الشهير طارق حرب عن عمر ناهز الـ77 عاما.

ونشرت صفحة حرب عبر "فيسبوك"، "انتقل الى رحمة الله والدي المحامي والخبير طارق حرب وسيتم تشييعه في مدينة الكاظمية المقدسة الساعة الثامنة والنصف صباحا من داره في مدينة الكاظمية".

وتفاعل آلاف العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع خبر رحيل الخبير القانوني "المخضرم"، مستذكرين نشاطه وتحليلاته في السياسة، وتطبيقات القانون، وأحاديثه اليومية عبر وسائل الإعلام.

يذكر ان طارق حرب هو كاتب ومحام، تولد بغداد 1945.

حصل على شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة المستنصرية عام 1975، وشهادة الماجستير في القانون من جامعة بغداد عام 1980، ودبلوم القانون العام من جامعة الإسكندرية.

عمل رئيساً لتحرير جريدة البرلمان سابقاً ورئيساً لجمعية الثقافة القانونية العراقية سابقاً.

وعمل مدرساً في مادة القانون في عدد من الكليات والمعاهد السابقة.

لديه العديد من المؤلفات، أبرزها: