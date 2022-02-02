الموت يغيّب الخبير القانوني طارق حرب

ونشرت صفحة حرب عبر "فيسبوك"، "انتقل الى رحمة الله والدي المحامي والخبير طارق حرب وسيتم تشييعه في مدينة الكاظمية المقدسة الساعة الثامنة والنصف صباحا من داره في مدينة الكاظمية".
وتفاعل آلاف العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع خبر رحيل الخبير القانوني "المخضرم"، مستذكرين نشاطه وتحليلاته في السياسة، وتطبيقات القانون، وأحاديثه اليومية عبر وسائل الإعلام.
يذكر ان طارق حرب هو كاتب ومحام، تولد بغداد 1945.
حصل على شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة المستنصرية عام 1975، وشهادة الماجستير في القانون من جامعة بغداد عام 1980، ودبلوم القانون العام من جامعة الإسكندرية.
عمل رئيساً لتحرير جريدة البرلمان سابقاً ورئيساً لجمعية الثقافة القانونية العراقية سابقاً.
وعمل مدرساً في مادة القانون في عدد من الكليات والمعاهد السابقة.
سلسلة شروحات التشريعية العسكرية والعقوبات والأصول والخدمة والتقاعد العسكرية 1983-1988 .
الدليل القانوني 1983 .
مقالات في الدستور 2005 طبع 2007 .
تشريعات عام 2007 طبع 2008.
قوانين 2006 طبع 2008 .
مباحث في الدستور الانتقالي 2008 .
التطورات الدستورية 2009.
النظام الدستوري القانوني 2009.
الدليل الانتخابي للمحافظات 2009.
المرشد في انتخابات مجلس النواب 2010.
الإعلام العراقي بين التشريع والقضاء 2011.
الوجيز في الوزارة العراقية 2011 .
الحياة الادارية العراقية 2011.
التطور الوزاري في العراق 2011 .
وزراء العراق 2013 .
نشوار 2013 .
لطائف 2013 .
تصوف أهل بغداد 2014 .
بغداديات تراثية 2015 .
بغداد تراث وتاريخ 2017 .
التراث البغدادي / دار الشؤون الثقافية 2019.
بغداد في تراثها من البناء الى 1985 طبع 2019 .
موسوعة التراث البغدادي، ج 1 منمنات بغدادية 2019 .
موسوعة التراث البغدادي، ج 2 .
حكايات بغدادية 2020 .
موسوعة التراث البغدادي، ج 3، حوادث بغدادية 2020 .
موسوعة التراث البغدادي، ج 4، وقائع بغدادية 2020 .
موسوعة التراث البغدادي، ج 5، ليالي بغدادية 2020 .