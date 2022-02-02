شاب ينتحر بجوار قبر والده في كركوك!

وقال مصدر أمني من لـ السومرية نيوز، إن " الشاب هيوا فارس، اقدم على الانتحار بواسطة سلاح مسدس، بالقرب من قبر والده الذي توفي قبل ثلاثة سنوات".وأضاف المصدر، أنه "وبحسب التحقيقات الاولية لشرطة كركوك، تبين ان فارس يعاني من امراض نفسية ظهرت عليه قبل ايام عدة، وانه متزوج ولديه محل لبيع الحلويات داخل سوق رحيم اوا".يذكر ان حالة الانتحار هذه تُعد الرابعة من نوعها في محافظة كركوك خلال كانون الثاني الجاري، حيث اقدم منتسب بشرطة كركوك على الانتحار داخل منزله في منطقة العمل الشعبي شمال غربي المدينة، بتاريخ 19 – 1 – 2022، وفي ناحية ليلان شرقي المدينة اقدمت فتاة على الانتحار خلال الاسبوع الاخير من الشهر الجاري، ويوم الاثنين الماضي، تم العثور على جثة شاب داخل منزله في منطقة حي الثقلين في قضاء داقوق جنوبي كركوك، والتحقيقات جارية لمعرفة الحالة كانت انتحار او قتل.