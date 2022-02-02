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الأنواء الجوية: أمطار رعدية وثلوج بدءا من هذا الموعد

محليات

2022-02-02 | 03:14
الأنواء الجوية: أمطار رعدية وثلوج بدءا من هذا الموعد
15,454 مشاهدة

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، تساقط أمطار رعدية وثلوج بدءاً من يوم الجمعة المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون بين غائماً جزئياً الى غائم في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية بين غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط امطار خفيفة مساءاً تكون رعدية أحياناً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض القطع من الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق بعموم البلاد".

وأضاف البيان أن "الطقس ليوم الجمعة سيكون بين غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة خفيفة الشدة تكون رعدية أحياناً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية بين غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً وتساقط للثلوج فوق المرتفعات الجبلية منها، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين سترتفع قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".

وأوضح أن "طقس يوم السبت سيكون بين صحواً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة خفيفة الشدة في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية بين غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة خاصة في الاقسام الشمالية الشرقية منها تكون رعدية أحياناً وتساقط للثلوج فوق المرتفعات الجبلية منها، فيما سيكون في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق بعموم البلاد".

ولفت الى أن "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقتي الوسطى والجنوبية، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض القطع من الغيوم، كما يتشكل الضباب صباحاً يزول تدريجياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد".

وأدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للايام الاربعة المقبلة:


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