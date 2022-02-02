الحبس 5 سنوات لمدير المصرف العراقي للتجارة الأسبق - عاجل

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "دائرة التحقيقات في الهـيئة، وفي معرض حديثها عن الـقـضيَّـة، أفادت بأنَّ المُدان الهارب الذي كان يشغل منصب المُدير العام للمصرف العراقي للتجارة قام بمنح تسهيلاتٍ مصرفيَّـةٍ بمبلغ (25,000,000) مليون دولارٍ لإحدى الشركات بموافقاتٍ شخصيَّةٍ دون عرض الموضوع على اللجنة الائتمانيَّة المُختصَّة، مُشيرةً إلى أنَّ منح المُوافقة تمَّ بالضمانات نفسها المُقدَّمة من العقارات للتسهيلات المصرفيَّة دون تقديم ضماناتٍ جديدةٍ".وأضافت الدائرة إنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، المُتمثلة بإفادة الممثل القانونيِّ للمصرف الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم، ومحضر اللجنة التحقيقيَّة الثابتة فيه مُقصريَّة المُتَّهم، وإفادة مُتَّهمٍ آخر مُفرَّقة قضيَّته، فضلاً عن إفادة المُتَّهم نفسه في مرحلة التحقيق، وقرينة هروبه من وجه العدالة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانته، فحكمت عليه غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ، استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".وتابعت، أن "قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر القبض بحقِّ المُدان ومنع سفره، وتأييد الحجزعلى أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّـة".