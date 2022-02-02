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زين تعلن عن ترقية شبكتها إلى تقنية +4.5G الاكثر تقدما على مستوى العراق

محليات

2022-02-02 | 08:16
زين تعلن عن ترقية شبكتها إلى تقنية +4.5G الاكثر تقدما على مستوى العراق
2,061 مشاهدة

زين العراق تعلن عن ترقية شبكة الجيل الرابع إلى تقنية +4.5G لتقدم للمشتركين انترنت أسرع بمرتين من الـ4G وبجودة أعلى للخدمات وأداء معزز للشبكة

في إطار جهودها المتواصلة لتزويد مشتركيها بأفضل الخدمات والمنتجات وإثراء الخدمات الرقمية المبتكرة، أعلنت زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن تطوير وترقية شبكة الجيل الرابع الخاصة بها إلى +4.5G حيث تتيح هذه الخطوة الفرصة أمام المشتركين للاستفادة من تجربة معززة في مجالات تغطية الشبكة وسرعة الإنترنت ووقت الاستجابة (Latency) الذي يعتبر الأفضل على مستوى العراق وجودة عالية الوضوح في الاتصال الصوتي بالإضافة الى زيادة في سعات الشبكة لتلائم تزايد الطلب على البيانات والتطبيقات

ويشكل تطوير الشبكة الى +4.5G استكمالاً لجهود الشركة المتواصلة لتقديم أفضل الحلول الرقمية التي تلبي الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة للمستخدمين، ولا سيما ضمن فئات محبي الألعاب الإلكترونية الذين يستخدمون الإنترنت لأوقات طويلة، أو المستخدمين الذين يحتاجون لتحميل الملفات الضخمة والفيديوهات وغيرها على نطاقٍ واسع ومستخدمين خدمات بث المباشر والفيديوهات أو المنصات القائمة على مقاطع الفيديو وغيرهم الكثير من فئات المستخدمين العراقيين، لا سيما من جيل الشباب الذي يستخدمون الانترنت والخدمات الرقمية بشكل مستمر ومتزايد للبقاء على اتصال مع العالم.

وذكر الرئيس التنفيذي لزين العراق علي الزاهد "يسعدنا أن نعلن عن ترقية شبكتنا الى +4.5G الأمر الذي يتيح لنا تقديم مستوى أفضل من الخدمات لمشتركينا في كافة أرجاء العراق. وبات بإمكان المشتركين التمتع بسرعة انترنت اعلى والاستفادة من الزيادة في سعات الشبكة وخدمات أكثر تميزاً. وتشكل هذه الخطوة، دليلاً واضحاً على مكانة وموقع زين العراق الريادي في هذا المجال، ومن خلال هذه الترقية لخدمات الجيل الرابع، نعد مشتركينا بالاستمرار بتقديم الأفضل وتطوير خدمات متجددة ومتقدمة موازية للمنطقة وتلبية لاحتياجات وتطلّعات قاعدة مشتركينا في كافة أرجاء العراق".

وتتبع هذه الخطوة النجاح والتميّز الذين حققتهما زين العراق على مستوى خدمات وسرعة الجيل الرابع 4G-LTE في العراق حيث كان اول شركة تطلق خدمة الجيل الرابع في جميع محافظات العراق الامر الذي يعتبر دليلا على ريادتها لقطاع الاتصالات في العراق
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