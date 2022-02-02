توجيه يخص الأبنية المدرسية في مدينة الصدر

وقالت الأمانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن ذلك التوجيه جاء في الاجتماع الذي حضره النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، وعددٌ من أعضاء البرلمان.وأشار الأمين العام لمجلس الوزراء، وفق البيان، إلى "ضرورة تجاوز البيروقراطية والروتين، والعمل على أرض الواقع؛ من أجل تطوير الواقع التربوي لمدينة الصدر، لما تعانيه من نقص في الخدمات الأساسية بصورة عامة، والأبنية المدرسية بصورة خاصة، وضرورة توحيد وتكثيف الجهد التكاملي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".بدوره، أعرب النائب الأول لمجلس النواب، حاكم الزاملي، عن "ثقته بجدية الأمانة العامة لمجلس الوزراء، باتخاذ خطوات حقيقية تتمثل بتجاوز كل العقبات، والوقوف على إنهاء معاناة التلاميذ في مدينة الصدر؛ بسبب الدوام الازدواجي والثلاثي في المدارس، موجهاً بتكليف فريق من أعضاء مجلس النواب في دائرة مدينة الصدر، بالتنسيق المباشر مع فريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لتقديم جميع التسهيلات لإنجاح العمل المشترك".كما ناقش المجتمعون، وفق البيان، "الواقع الخدمي لمدينة الصدر، وضرورة وضع خطة تتضمن الأولويات للحاجة الفعلية للمشاريع، على أن تتصدر مشاريع البنى التحتية وتأهيل الطرقات والشوارع الرئيسة والفرعية، استناداً إلى التوجهات الحكومية لإطلاق حملة تُعنى بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين".