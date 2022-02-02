المرجع السيستاني يعلن غرة شهر رجب

أعلن مكتبُ المرجع الاعلى، السيد علي السيستاني، أن يوم غدٍ الخميس الاول من شهر رجب الاصب.



وقال مكتب السيستاني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "يوم غدٍ الخميس الموافق (3 / 2 / ٢٠٢2 م) هو الأول من شهر رجب الاصب لعام ١٤٤٣ للهجرة".





