مدير المرور يكشف لـ السومرية تفاصيل تخص "قيد" المركبات

كشف مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي، الأربعاء، تفاصيل "ترقين قيد" المركبات، مؤكداً وجود مقترح في هذا المجال.

وقال الربيعي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "اقترحنا على الامانة العامة لمجلس الوزراء أن الترقين يكون من خلال خصوصي ممكن يسقط خصوصي او يسقط حمل او اجرة يعني يرقن للسيطرة على حركة المرور".

وأضاف أنه "في موقع واحد من مواقع بغداد الثمانية هنالك 600 مركبة فكم تسجل المحافظات الاخرى"، مشدداً بالقول "اوجدنا مقترحا ايقاف العمل بقرار مجلس الوزراء الموقر 68 الذي يقضي بدفع مبالغ نقدية كرسوم مقابل ترقين المركبة يعني حرية الاختيار للمواطن".

ولفت الربيعي الى أنه "حتى نحافظ على العملة الصعبة ونعطي المجال للطبقة الكادحة لا يرقن قيده بمبالغ ممكن بيعها بانشاء مراكز في المنافذ الحدوية موازية للسوق الحرة".