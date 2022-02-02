مدونون ينتقدون "تغريدة" لمحافظ صلاح الدين

انتقد مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، "تغريدة" لمحافظ صلاح الدين عمار جبر خليل تخص ترديد القسم في مجلس النواب.



وقال هؤلاء المدونون على صفحاتهم، إن "التغريدة التي صدرت عن محافظ صلاح الدين لا تليق بمنصب المحافظ"، معتبرين أنها "تعد استهزاءً بمجلس النواب".

وطالب المدونون المحافظ بـ"الابتعاد عن هكذا تغريدات والتركيز على خدمة سكان المحافظة".

وكان محافظ صلاح الدين كتب تغريدة على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها "مع اقتراب انتهاء مهلة ترديد القسم في مجلس النواب العراقي، قررنا ان نبقى محافظاً لصلاح الدين لنحافظ على حقوق المواطنين منك".