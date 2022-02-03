اخماد حريق اندلع داخل مخزن للمواد البلاستكية في البصرة

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس من السيطرة وإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن للمواد البلاستكية المنزلية مشيد من الواح (الچينكو) في محافظة البصرة.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّ "فرق الدفاع المدني طوَّقت النيران المشتعلة بعد أن استنفرت ودفعت بالعديد من عجلات الأطفاء من المراكز القريبة لموقع الحادث وأبعدت خطر انتشار الحريق"، مؤكدة "أنهاء الحادث من دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار الماديَّة".

واضافت ان "المخزن مخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني من حيث استخدام الواح "الچينكو" في تشييد المخازن، وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".