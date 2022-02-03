تأكيدا للسومرية.. أفتتاح شارع حيوي في بغداد (صور) – عاجل

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "الجهد الهندسي التابع لعمليات بغداد، اعاد افتتاح شارع الصقلاوية محلة 673 بالقرب من جامع الحمزة ضمن منطقة الغزالية".وكان السكرتير الشخصي للقائد العام الفريق اول الركن محمد البياتي، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، عن قرب افتتاح شارع الصقلاوية في العاصمة بغداد.وقال البياتي في حديث للسومرية نيوز، انه "بناءا على توجيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، سيباشر الجهد الفني الاختصاصي صباح الخميس 3/2/2022، بفتح شارع الصقلاوية "مدخل جامع الحمزة باتجاه جرف الملح" في منطقة الغزالية بالعاصمة بغداد، بالاضافة الى رفع التجاوزات واعادة تاهيله".