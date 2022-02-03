Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مقتل شاب وإصابة والده بهجوم مسلح شرقي بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

عراقية من أقوى 50 سيدة أعمال في الشرق الأوسط

محليات

2022-02-03 | 05:34
عراقية من أقوى 50 سيدة أعمال في الشرق الأوسط
المصدر:
Forbes
2,907 مشاهدة

احتلّت البريطانية والعراقية الأصل زينب الكُفيشي المرتبة 48 من بين أقوى 50 سيدة أعمال تشغل مناصب قيادية لشركات وهيئات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفقًا لقائمة أعدّتها مجلّة "فوربز".

وفي التفاصيل، تصدّرت كلّ من دولة الإمارات العربية ومصر القائمة بـ 7 مشاركات، تليها السعودية والمغرب والكويت وعمان بـ 4 مشاركات لكل منها.

هذا وتصدّر قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة بواقع 16 مشاركة، يليه قطاعي التجزئة والشركات القابضة المتنوعة بواقع 6 مشاركات لكل منهما، ثم قطاع التكنولوجيا بـ 5 مشاركات.

من هي زينب؟
تشغل منصب مديرة الأعمال المؤسسية في الشرق الأوسط وأفريقيا والمسؤول التنفيذي الأول في شركة انفسكو – دبي.
تتخطّى خبرتها في المجال الـ17 عامًا، كان لإنفسكو الحصّة الأكبر منها.
ساهمت في زيادة الإيرادات وتنويع أعمال الشركة من خلال اكتساب عملاء جدد. وهي أيضًا عضو في اللجنة التنفيذية على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. 
 
 
ما سبب شغفها في مجال الأعمال؟
في إحدى تصريحاتها، روت زينب أنها درست الاقتصاد والعلاقات الدولية في المملكة المتّحدة. وأشارت إلى انه في السنة الدراسية الأخيرة زاد اهتمامها في مجال الاقتصاد التمويلي وفي كيفية تأثير عقلية القطيع على أسواق رأس المال.

واعتبرت أن "غالبًا ما يتم تجاهل إدارة الأصول ضمن دور الصناعة في الثروة وخلق القيمة للاقتصادات. فلمديري الأصول هنا دور مهم خصوصًا في توجيه رأس المال الجديد للشركات العامة والخاصة.

اهتمامات اجتماعية وأعمال تطوّعية!
بعيدًا من عالم الأعمال والاموال، ورغم مسؤولياتها الكبيرة، لزينب اهتمامات أخرى تتنوّع بين الأعمال التطوعية في مخيّم للاجئين في اليونان وبين الانخراط في جمعيّات وتنظيم نشاطات لدعم المرأة. فهي عضو نشيط وقائدة في منظمة Ellevate، وهي شبكة نسائية محترفة ملتزمة بالتنوع والشمول.
 
وتجدر الإشارة إلى ان المعايير المتّبعة لاختيار هؤلاء السيدات هي: الإيرادات والأصول والقيمة السوقية والأصول تحت الإدارة إضافة إلى عدد الموظفين، الإنجازات المُحققة خلال العام الماضي، المنصب، الخبرة المهنية، المسؤولية الاجتماعية والمبادرات التي قادتها المرأة بالإضافة إلى نقاط تحريرية. وهذه ليست المرّة الأولى التي يدرج فيها اسم الكُفيشي ضمن هذه القائمة.
 
» تابع أخبار السومرية على فيسبوك، أنقر هنا

محليات

دوليات

منوعات

اقتصاد

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
10:39 | 2022-02-03 10:39
10:32 | 2022-02-03 10:32
10:13 | 2022-02-03 10:13
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.