انخفاض بدرجات الحرارة.. طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد السبت سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون في المنطقة الشمالية غائماً ممطراً ويتحول الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الوسطى والجنوبية، بينما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".وأضاف البيان أن "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية".واشار الى، أن "طقس يومي الاثنين والثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق بجميع مناطق البلاد يوم الاثنين وتنخفض قليلاً في يوم الثلاثاء ".