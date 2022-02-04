بالفيديو: مواقع التواصل تتشح بالسواد حزنا على الراحل طارق حرب‎‎

اتشحت مواقع التواصل الاجتماعي بالسواد حزنا على فقدان الخبير القانوني الراحل طارق حرب فيما عبرت شخصيات سياسية وقانونية واجتماعية عن حزنها لفقد قامة قانونية كبيرة.ولد في العالم الف وتسعمئة وخمسة واربعين ..حصل على شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة المستنصرية بسنة خمسة وسبعين والماجستير من جامعة بغداد في الثمانين.. عمل كمدرس قانوني ورئيس لتحرير جريدة البرلمان ورئيس للجمعية الثقافية القانونية.وللراحل مؤلفات عدة بمجال القانون والحياة الادارية والتأريخ لكنه برز بالجانب القانوني كونه مختصا به.ونعت منشورات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي الخبير القانوني الراحل طارق حربابرزها لمسؤولين بالدولة ومختصي قانون وكتاب ومثقفين عراقيين بينت فيها حبهم له وخسارة البلاد لمثل تلك الشخصيات التي قالت بانها لن تتكرر.