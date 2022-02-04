وزير التربية يوجه بسحب يد معلمة تسببت بشلل نصفي لطالبة في نينوى (صور)

وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم الجمعة، بسحب يد احدى معلمات مدرسة الذاريات في نينوى لحين انتهاء التحقيق بما نسب لها من ضربها احدى الطالبات وافقادها القدرة على المشي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوزير تابع وبشكل مباشر، قضية احدى معلمات مدرسة الذاريات، والتي نقل عن قيامها بحسب احد اولياء الامور ضرب ابنتهم على الرأس، مما تسبب لها بشلل نصفي افقدها القدرة على المشي".

واضاف البيان ان "الوزير كلف مدير عام تربية نينوى بزيارة الطالبة رحمة وعائلتها والاطمئنان على صحتها والاستماع الى شهادتها حول الحادث، ومتابعة التحقيق بنفسه واعلان النتائج بشكلً عاجل"، مشدداً على ان "الطلبة والتلاميذ جميعهم امانة في رقابنا ولن نسمح لاحد بالتجاوز او ايذائهم مطلقاً وسنكون السند الامين لإيصالهم الى مبتغاهم العلمي دون أذى".

ونبه الدليمي ان "الانسان التربوي الذي اختار ان يمتهن هذه المهنة، عليه أن يكون مربياً انسانياً قبل ان يكون معلماً او مدرساً، وان يراعي ظروف الطلبة في كل الاحوال والاوقات، مبيناً أن "المقصر سيحاسب وفق القانون دون تردد او تأخر".