بالصور.. أمين بغداد وعدد من النواب يتفقدون جانب الكرخ للاطلاع الواقع الخدمي

وذكر بيان للامانة ورد لـ السومرية نيوز، ان "امين بغداد اطلع برفقة اعضاء مجلس النواب العراقي (شيماء العبيدي ومهدي الساعدي وسالم الغراوي) على الواقع الخدمي لمنطقة الغزالية وجرف الملح ومنطقة اليرموك وكذلك زيارة ملعب الشعلة واعداد دراسة لتحويله لادارة وزارة الشباب والرياضة لاكمال تنفيذه بعد توقفه لعدة سنوات لعدم توفر التخصيصات المالية".واضاف البيان، ان "امين بغداد زار محلتي ٦٩١ و٦٧٣ بمنطقة الدهلة ووجه بتأهيل الشوارع والحدائق وتأهيل المتنزه ليكون متنفس لائق للمنطقة وكذلك وجه بفتح شارع الصقلاوية المغلق منذ عام ٢٠٠٧ بالتنسيق والتعاون مع السكرتير العسكري للقائد العام للقوات المسلحة وقائد عمليات بغداد واعادة تأهيله كمنفذ جديد للمنطقة".واشار الى، ان "امين بغداد وجه بالاهتمام بقطاع النظافة وازالة المشوهات والتجاوزات ومواقع تربية ورعي المواشي واعداد خطة مشتركة بين دائرة المشاريع ودائرة التصاميم ودائرة بلدية المنصور لادراج الشوارع المتضررة ضمن حملة الاكساء الكبرى لتطويرها ".