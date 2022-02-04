وزير التربية يتعهد بعلاج التلميذة رحمة حتى عودتها الى مقاعد الدراسة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " وزير التربية اجرى، اتصالاً هاتفياً بعائلة التلميذة رحمة في محافظة نينوى واطمأن عليها بعد تعرضها إلى أزمة صحية مؤخراً حرمها من مواصلة دراستها".واضافت ان "الوزير تعهد اثناء الحوار المباشر عبر الهاتف مع التلميذة "رحمة" انه سيتكفل بعلاجها لحين تمكنها من العودة الى مقاعد الدراسة"، مؤكداً انه "سيبقى الاب الراعي لجميع ابنائه التلاميذ والطلبة في كل المحافظات العراقية".واشارت الوزارة الى ان "الدليمي "وجه مدراء الاشراف في نينوى وباقي المحافظات كافة بالنزول للمدارس بشكل ميداني لتوجيه الملاكات التدريسية بضرورة حماية ابناءنا الطلبة والتلاميذ والتعامل معهم بشكل تربوي وابوي"، مشدداً على ان "رسالة التربوي العراقي الإنسانية ستظل تحتل المقام الأول في عملنا، من اجل الحفاظ على صورة العراق الناصعة في المجال التربوي والعلمي".