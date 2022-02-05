الأنواء الجوية: ارتفاع بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

وذكر بيان للهيئة ورد للسومرية نيوز، أن "الطقس اليوم السبت، في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً ،وفي الاقسام الشرقية منها يكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ،ويتحول تدريجياً الى صحو، أما طقس المنطقة الشمالية، فسيكون غائماً جزئياً ،وفي الاقسام الشرقية منها يكون غائماً مع تساقط الأمطار، وتكون رعدية أحياناً ويتحول الطقس تدريجياً الى صحو، كما تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية منها، في حين إن طقس المنطقة الجنوبية يكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة منخفضة عما سجل يوم أمس في عموم المناطق.وأوضح أن "طقس البلاد ليوم غد الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم مناطق البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم وارتفاع قليل بدرجات الحرارة عن اليوم السابق في عموم اقسام البلاد".وتابع أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، بينما سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأشار البيان الى أن "يوم الأربعاء المقبل سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون غائماً جزئياً وحياناً يكون غائماً في المنطقة الشمالية، أما طقس المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم، وستشهد عموم مناطق البلاد ارتفاعاً قليلاً بدرجات الحرارة عن اليوم السابق".وأدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للايام الاربعة المقبلة: