صالح: نريد حكومة مقتدرة لا تخضع للضغوطات الخارجية

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، على ضرورة دعم المسار السلمي الديمقراطي والشروع بتشكيل حكومة جديدة مقتدرة، فيما بين ان استمرار الوضع الراهن لم يعد مقبولا.

وقال صالح في كلمة له بمناسبة يوم تأبين الشهيد العراقي الذي يقيمه سنويا تيار الحكمة في بغداد، ان "شهيد المحراب كان قامة ومن ابرز الذين تصدوا لمقارعة النظام الدكتاتوري والعمل على الخلاص منه"، لافتا الى انه "لا يمكن لنا ان ننسى دور السيد المجاهد عزيز العراق في سنوات النضال والجهاد".

واضاف ان "استذكار الشهداء فرصة لمراجعة الأداء السياسي وحان الوقت لتثبيت الحكم الرشيد"، مشيرا الى انه "علينا العمل على بناء عراق يستحقه العراقيون من خدمات وأمان واستقرار".

واوضح انه "لم يعد مقبولا استمرار هذا الوضع الراهن والعراق الآمن لدولة نريدها دستورية حامية لا قامعة"، مبينا، "نحتاج لمراجعة جدية لمجمل وضعنا السياسي والتأسيس لعقد سياسي جديد".

وتابع، "علينا دعم الخيار الديقمراطي في اختيار رئيس الجمهورية ونريد حكومة تحقق الطموح الوطني وتطلعات الشعب ونريد حكومة عراقية مقتدرة لاتخضع لضغوط خارجية وليس عليها وصاية من احد".