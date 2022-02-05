فتح طريق مهم يربط بين علوتي "التعاونية – الرشيد" في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استجابة لمناشدات المواطنين واصحاب مكاتب بيع الخضروات الكثيرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ولتسهيل حركة مرور عمال النقل (اصحاب الدخل المحدود) بين المحلات، وبإيعاز مباشر من الفريق الركن قائد عمليات بغداد، باشر الجهد الهندسي في قيادة العمليات بإشراف العميد مدير قسم الهندسة العكسرية/قيادتنا بالاشتراك مـــع كـــــــــــوادر امــانة العاصمة والدوائر البلدية بفتح منفذ وطريق بين علوتي (التعاونية ، الرشيد النموذجية) في منطقة الدورة".وأضافت، أن "ذلك جاء لغرض تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين وتسهيل الحركة بين العلوتين ومساعدة (عمال الحمل) بالتنقل بإنسابية عالية دون وجود اي حواجز وعراقيل تُعيق عملهم".