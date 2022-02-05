انتحار شاب شنقاً شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، بانتحار شاب شنقاً شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شابا انتحر مساء اليوم باسلوب الشنق بواسطة سلك داخل داره ضمن منطقة العبيدي".

وأضاف المصدر أن "دوافع الانتحار لم تعرف حتى الان".