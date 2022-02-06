أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

مازالت أسعار صرف الدولار، تحافظ على استقرارها في الأسواق المحلية، للأسبوع الثاني على التوالي.

وسجلت أسعار بيع الدولار اليوم الأحد، 148.000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100 دولار.