إنتحار شاب برمي نفسه من سطح المنزل شرقي بغداد

أقدم شاب بغدادي، اليوم الاحد، على الانتحار شرقي العاصمة.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "اضطرابات نفسية دفعت بشاب الى رمي نفسه من فوق سطح المنزل بدافع الانتحار ما اسفر عن وفاته في الحال".



وأضاف أن "المنتحر من سكنة مدينة الصدر ضمن قطاع 9".



