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إنتحار شاب برمي نفسه من سطح المنزل شرقي بغداد
محليات
2022-02-06 | 03:57
المصدر:
السومرية نيوز
5,659 مشاهدة
أقدم شاب بغدادي، اليوم الاحد، على الانتحار شرقي العاصمة.
وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "اضطرابات نفسية دفعت بشاب الى رمي نفسه من فوق سطح المنزل بدافع الانتحار ما اسفر عن وفاته في الحال".
وأضاف أن "المنتحر من سكنة مدينة الصدر ضمن قطاع 9".
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