مجددا.. منع مدير استثمار صلاح الدين من الدخول الى مبنى الهيئة (فيديو)

واظهر مقطع مصور حصلت عليه السومرية نيوز، "منع المدير من دخول الدائرة من قبل شرطة المحافظ ومخالفة أمر رئاسة الوزراء".

منع دخول الدائرة والمباشرة لمدير استثمار صلاح الدين من قبل شرطة المحافظ ومخالفة أمر رئاسة الوزراء pic.twitter.com/XPUSkORInI — عمار طلال (@AmmarTallal) February 6, 2022



وفي وقت سابق من كانون الثاني الماضي، وجه محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، بإغلاق مبنى استثمار المحافظة ومنع المدير ونائبه من الدوام.



وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "قوّة أمنية وبأمر محافظ صلاح الدين، أغلقت مبنى استثمار المحافظة وتمنع المدير ونائبة والموظفين من الدوام".