القضاء: مكافأة كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن جريمة اغتيال القاضي "أحمد الساعدي"

وذكر المجلس في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، أن "مجلس القضاء الأعلى قرر تقديم مكافاة كبيرة لكل من يدلي بمعلومات تؤدي الى كشف مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد القاضي احمد فيصل خصاف الساعدي.إلى ذلك، تعهد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بالمحافظة على سرية اي معلومة عن مرتكبي جريمة اغتيال القاضي أحمد فيصل خصاف.وقال زيدان، في مؤتمر صحفي تابعته السومرية نيوز: إن "القضاء يتعهد بالمحافظة على سرية أي مخبر يدلي بمعلومات عن مرتكبي جريمة اغتيال القاضي أحمد فيصل خصاف".وأكد "أستمرار القضاء في تأدية واجبه بمكافحة الجريمة والتصدي للعصابات الخارجة عن القانون".