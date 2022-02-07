وصول بعثة فرنسية للتنقيب عن الآثار في ذي قار

وقال عبد الرزاق في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "البعثة الفرنسية العاملة في مدينة لارسا الاثرية وصلت تلول السنكرة برئاسة الدكتورة "جيسيكا" وفريقها.وأوضح، أن "وصول هذه البعثات سيسهم في زيادة الاستكشافات الآثارية في هذه المواقع من مقتنيات وتسلسل الحقب الزمنية والاحداث".وأشار عبد الرزاق إلى ان "العمل سيبدأ من اليوم وبمشاركة الهيئة العامة للآثار ومفتشية اثار ذي قار.وتابع، ان "المفتشية ستقدم كل المساعدة الفنية واللوجستية لأنجاح موسمهم التنقيبي والذي سيستخدم به أحدث الوسائل العلمية بطرق الـ Gis والأقمار الصناعية والطرق الجيوفيزيائية بالأكتشافات وتعد هذه الطرق أحد عمليات الكشف والتنقيب".