مجلس النواب يحول جلسته إلى تداولية

قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، تحويل جلسته الى تداولية.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئاسة البرلمان، قررت تحويل جلسة اليوم إلى تداولية".



يذكر ان مجلس النواب اعلن تأجيل انعقاد جلسته نصف ساعة.

