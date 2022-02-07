أمين بغداد يؤكد دفاعه عن حقوق منتسبي "شبكة الاعلام العراقي"

وقالت الأمانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "امين بغداد التقى رئيس هيئة امناء شبكة الاعلام العراقي وعدد من اعضاء مجلس النواب وعدداً من منتسبي الشبكة بحضور الوكلاء والمدراء العامين في الامانة، واكد تضامنه مع حقوق شبكة الاعلام المشروعة في الحصول على قطعة ارض لاغراض السكن بما يضمن لهم العيش الكريم ووفق الاطر القانونية".واشار الى ان "امانة بغداد وافقت على تخصيص قطعة ارض لتوزيعها على منتسبي الشبكة الا ان الامر يتعلق بمجموعة من الاجراءات القانونية بهيئة الاستثمار الوطنية ومجلس الوزراء، حيث تعهد رئيس واعضاء مجلس امناء الشبكة بتذليل تلك الاجراءات من خلال مجلس الوزراء".