أحدهم مسؤول عن هجوم على مركز شرطة.. الإطاحة بثلاثة ارهابيين خطرين بكركوك

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعمليات منفصلة نتج عنها القاء القبض على ثلاثة ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك والمطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (٤/أرهاب) وذلك لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية ، والذي اعترفوا من خلال التحقيقات الاولية بأنتمائهم لتلك العصابات الارهابية".وتابعت، ان، "الارهابي -الاول والمكنى (ابو بدران ) قد اشترك بعدة عمليات ارهابية منها المشاركة بالهجوم على مركز شرطة الفاتح في الانبار وحرق المركز وقتل مختار منطقه ابو طيبان في الرمادي ونفذ هجوم على دار احد المواطنين في العگبة بالرمادي وقتل ٤ من حمايتة، فيما اعترف -الارهابي الثاني والمكنى (ابو حارث ) وكان عمله بمايسمى (ديوان الجند) والمسؤول عن تمويل التنظيم بالوقود والاحتياجات الاخرى بمحافظة كركوك، فيما ادلة اعترافات -الارهابي الثالث انه عمل عسكري في العصابات الارهابية واعترف ايضا بالأنتماء والبيعة لداعش الارهابي".واشارت الوكالة الى انه "تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اصوليا".