بغداد.. منتسب في جهاز مكافحة الارهاب ينهي حياة مدني بطلقة في الرأس

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "منتسبا في جهاز مكافحة الارهاب أقدم على قتل رجل بطلقة في الرأس من سلاح نوع مسدس ضمن تقاطع الدورة من جهة السيدية بالعاصمة بغداد".وأَضاف المصدر، ان "جريمة قتل الشخص حدثت داخل عجلته المجني عليه (شيري) بعدة اطلاقات نارية في منطقة الرأس من سلاح نوع مسدس".واشار الى انه "على الفور تم تطويق المنطقة واجراء تفتيش دقيق، وتم القبض على الجاني والذي اتضح عمله منتسب في جهاز مكافحة الارهاب".لم تتضح حتى الان اسباب الحادث، بحسب المصدر.