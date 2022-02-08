يخص الاثار.. اجتماع مشترك مع البعثات الأجنبية في ذي قار

احتضنت مفتشية اثار وتراث ذي قار، اجتماعا مشتركا بين الحكومة المحلية في محافظة ذي قار المتمثلة بمعاون المحافظ "عبد الكريم قاسم" والبعثة الفرنسية برئاسة الدكتورة "جيسيكا" ومفتش اثار وتراث ذي قار لبحث تعزيز التعاون المشترك بين عمل تلك البعثات والحكومة المحلية.

وقال مفتش اثار وتراث ذي قار "عامر عبد الرزاق" في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المحافظة تعد من المحافظات المهمة على المستوى الاثري وتعمل فيها العديد من بعثات التنقيب مما يتطلب تعزيز التعاون المشترك, وخلق طرق تواصل بين حكومة ذي قار والبعثات الأجنبية التي تصل للمحافظة من أجل تسهيل عملها في الداخل".

وقال الرزاق ان "المفتشية تعمل على تقديم كل المساعدة الفنية واللوجستية لأنجاح موسم البعثات العاملة في المحافظة".

الى ذلك أكد معاون المحافظ "عبد الكريم قاسم" عن دعم الحكومة المحلية في المحافظة لعمل البعثات التنقيبية الدولية في ذي قار.