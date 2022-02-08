نجم إيطالي من العراق: "إنها الحياة الحقيقية"!

تستقطب بلاد الرافدين الكثير من السوّاح الأجانب في الآونة الأخيرة وتشهد ازدهارًا ملحوظًا وتاريخيًّا في هذا الإطار. وآخر هؤلاء السواح، الممثل، عارض الأزياء والمغني الإيطالي ميشيل موروني.





تداول روّاد مواقع التواصل في العراق صورًا لبطل فيلم "”360 Days نشرها عبر خاصية "الستوري" وهو يجول في إربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق. وعلّق عليها النجم بالقول: "الحياة الحقيقية".

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لمعرفة مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع اضغط هذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها سوّاح أجانب، لا سيّما أوروبيين العراق. فكنّا قد أشرنا في مقالة سابقة إلى ثنائي برتغالي نفّذ وثائقيّين عن أهم المعالم الأثرية والتاريخية في البلد والتقط صور تعكس جمالها الخلاب والفريد وجذورها العريقة.لمعرفة مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع اضغط هنا

وكان موروني قد أثار الجدل بجرأة مشاهده في الفيلم الإباحي "360 days" وكذلك في تصريحاته الجريئة حول ميوله الجنسية وحياته الخاصّة.



وتجدر الإشارة إلى أنه عام 2014 تزوّج من الشابّة اللبنانية ربى سعادة وأنجب منها صبيين إلّا أن الانفصال وقع عام 2018. إلّا أن طليقته مقيمة حاليًّا مع ولديها في بيروت حيث تعمل مصممة أزياء، ضمن فريق عمل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

واللافت هو أن الثنائي لا يزالان يتابعان بعضهما على مواقع التواصل الإجتماعي، ولم يزيلا صورهما معًا ما يجعل الجمهور يتساءل إن كان هناك أمل أن يعودا إلى بعضهما.