Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بعد ساعات من الخسارة.. صلاح يفاجئ ليفربول
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

نجم إيطالي من العراق: "إنها الحياة الحقيقية"!

محليات

2022-02-08 | 03:52
نجم إيطالي من العراق: "إنها الحياة الحقيقية"!
1,887 مشاهدة

تستقطب بلاد الرافدين الكثير من السوّاح الأجانب في الآونة الأخيرة وتشهد ازدهارًا ملحوظًا وتاريخيًّا في هذا الإطار. وآخر هؤلاء السواح، الممثل، عارض الأزياء والمغني الإيطالي ميشيل موروني.

تداول روّاد مواقع التواصل في العراق صورًا لبطل فيلم "”360 Days  نشرها عبر خاصية "الستوري" وهو يجول في إربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق. وعلّق عليها النجم بالقول: "الحياة الحقيقية".
 
وهذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها سوّاح أجانب، لا سيّما أوروبيين العراق. فكنّا قد أشرنا في مقالة سابقة إلى ثنائي برتغالي نفّذ وثائقيّين عن أهم المعالم الأثرية والتاريخية في البلد والتقط صور تعكس جمالها الخلاب والفريد وجذورها العريقة.

لمعرفة مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع اضغط هنا
 
 
وكان موروني قد أثار الجدل بجرأة مشاهده في الفيلم الإباحي "360 days" وكذلك في تصريحاته الجريئة حول ميوله الجنسية وحياته الخاصّة.

وتجدر الإشارة إلى أنه عام 2014 تزوّج من الشابّة اللبنانية ربى سعادة وأنجب منها صبيين إلّا أن الانفصال وقع عام 2018. إلّا أن طليقته مقيمة حاليًّا مع ولديها في بيروت حيث تعمل مصممة أزياء، ضمن فريق عمل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.
واللافت هو أن الثنائي لا يزالان يتابعان بعضهما على مواقع التواصل الإجتماعي، ولم يزيلا صورهما معًا ما يجعل الجمهور يتساءل إن كان هناك أمل أن يعودا إلى بعضهما.
 
 
 
» تابع أخبار السومرية على فيسبوك، أنقر هنا

محليات

فن وثقافة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:32 | 2022-02-08 07:32
07:25 | 2022-02-08 07:25
07:14 | 2022-02-08 07:14
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.