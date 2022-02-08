وزير الداخلية يصادق على موازنة صندوق الضمان الصحي

وقال الغانمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "نسعى في وزارة الداخلية الى تقديم أفضل الخدمات للضباط، والمنتسبين، والموظفين من بينها الخدمات الطبية، فهم يؤدون واجبات تستحق التقدير والثناء، ومن أجل إعطاء الحقوق لمستحقيها صادقنا على موازنة صندوق الضمان الصحي".ووجه وزير الداخلية، بـ"المباشرة بترويج المعاملات للعمليات التي تم إجرائها، واستقبال المراجعين بالمراكز الطبية في العاصمة بغداد والمحافظات اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ٩ - ٢- ٢٠٢٢".