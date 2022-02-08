صدور أوامر قبض بحق وزير نقل أسبق ورئيس أحد دواوين الأوقاف سابقاً

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ وزير النقل الأسبق؛ على خلفيَّة المُخالفات الحاصلة في العقد المُبرم بين الشركة العامَّة لموانئ العراق وإحدى الشركات المستأجرة لقطعة أرضٍ في ميناء المعقل، ومخالفات أخرى"، مُضيفةً أنَّ "مساحة قطعة الأرض (67,000) م2 ببدل إيجارٍ سنويٍّ بلغ (60،500،000) مليون دينارٍ، ولمُدَّة (20) سنة".وأضافت الدائرة إنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ رئيس أحد دواوين الأوقاف سابقاً؛ لقيامه بإصدار أوامر بإعفاء عددٍ من المُديرين العامِّين في ديوان الوقف من مهامِّهم وإحالتهم على التقاعد؛ بالرغم من مُخالفة تلك الأوامر للقانون والتعليمات، فضلاً عن عدم تنفيذه القرارات القضائيَّـة الصادرة عن محكمة قضاء المُوظَّفين".واشارت الى أنَّ "محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام رئيس مجلس محافظة نينوى الأسبق عن تهمة الادِّعاء بقيام المُتَّهم بالتسبُّب في فقدان عجلة أثناء سيطرة عصابات داعش الإرهابيَّـة على مدينة الموصل".وبينت الدائرة أن "أوامر القبض والاستقدام صدرت؛ استناداً إلى أحكام المواد (331 و329 و٣٤٠) من قانون العقوبات".