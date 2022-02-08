مدفئة كهربائية تتسبب بحريق داخل دار في بغداد والدفاع المدني تتدخل (صور)

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق اندلع داخل منزل في العاصمة بغداد نتيجة تماس كهربائي داخل مدفئة كهربائية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني أنقذت ام وطفليها بعد ان سيطرت على حادث حريق اندلع داخل منزل في منطقة الشرطة الرابعة نتيجة تماس كهربائي داخل مدفئة كهربائية".



واضاف ان "فرق الدفاع المدني قدمت الإسعافات والانعاش الرئوي للأطفال قبل تأمين نقلهم إلى مستشفى اليرموك والاطمئنان على استقرار وضعهم الصحي لتعاود الفرق إلى مركزها بعد ان سلمت الدار مع مبالغ مالية إلى الجهات الامنية".