البرلمان يشير لإمكانية تضمين مستحقات الفلاحين المالية ضمن موازنة 2022

وقال مكتب نائب رئيس البرلمان، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "عبدالله ترأس اجتماعاً موسعاً في القاعة الدستورية اليوم الثلاثاء 2022/2/8 مع وزير التجارة علاء أحمد الجبوري ووزير الزراعة محمد الخفاجي، وعدد من النواب من مختلف الكتل النيابية وبحضور طالب الإستضافة النائب حيدر الشمخي، وجرى خلال الإجتماع بحث الموضوعات والملفات التي تواجه قطاعي التجارة والزراعة والسبل الكفيلة لإزالة المعوقات والمشاكل وتفعيل المبادرات الزراعية وتوفير مفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية للعوائل الفقيرة وإيصال المواد الغذائية الأساسية لمخيمات النازحين".وأكد نائب رئيس المجلس، "أهمية المحافظة على مستويات الأمن الغذائي في البلاد، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاعين التجاري والزراعي بالقوانين والتشريعات اللازمة، مشدداً على ضرورة معالجة المشاكل التي تتعلق بالنزاعات الملكية وقضية التجاوز على الأراضي الزراعية والإستيلاء عليها في عدد من محافظات العراق".وأشـار عبدالله إلى "إمكانية تضمين المستحقات المالية لفلاحي أقليم كردستان وباقي محافظات العراق للسنوات الماضية في مشروع قانون الموازنة الإتحادية لعام2022 من خلال المناقلات وأبواب الصرف".