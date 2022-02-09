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أم شهيد تتبرّع بـ10 ملايين لمساعدة عائلة عراقية!

محليات

2022-02-09 | 02:59
أم شهيد تتبرّع بـ10 ملايين لمساعدة عائلة عراقية!
1,107 مشاهدة

في خطوة لافتة، تبرعت والدة زيد رياض الغالبي، أحد شهداء تظاهرات 2019 في النجف بمبلغ 10 ملايين لبناء منزلٍ لعائلة تحتاج إلى سكن.

واتّخذت الوالدة هذا القرار بعدما استلمت مبلغ ١٠ ملايين من مؤسسة الشهداء.
وفي تصريح لإحدى الصفحات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت: "ابني ضحى بدمه علمود الناس الفقراء، اليوم كل اللي يطلع بيدي أسوي للفقراء، ثواباً لابني الشهيد وكل شهداء تشرين".

وتجدر الإشارة إلى ان ابنها، مواليد العام الـ2000، كان قد عقد قرانه قبل يومين من اندلاع تظاهرات تشرين الأول عام 2019. 
 
 
وشارك الغالبي في تظاهرات تشرين نظرًا لسوء وضعه الاقتصادي، فهو كان بكر والديه ولديه شقيقات أربع، الأمر الذي أجبره على العمل بأجر يومي كي يُعيلهم.
إلّا أنه لقي حتفه في إحدى تظاهرات النجف بالقرب من مجسر ثورة العشرين حيث استشهد برصاصة قناص أصاب رَقبته.

ولا بدّ من ان نذكر أن هذه التظاهرات التي سقط فيها أكثر من 600 شهيد، أدّت إلى استقالة رئيس الحكومة آنذاك عادل عبد المهدي وإلى إجراء الانتخابات في تشرين الأول الماضي.

ونظرًا لأهمية هذه التظاهرات، تم ترشيح نفق التحرير لجائزة تميز للفن العام (جائزة ضياء العزاوي).
والترشيح يتضمن معظم اسماء الفنانين الذين نفذوا اعمال فنية على جدران النفق في فترة انتفاضة تشرين عام ٢٠١٩. وكان الأوّل من شباط الحالي آخر مهلة لتقديم الأعمال.
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