أم شهيد تتبرّع بـ10 ملايين لمساعدة عائلة عراقية!

واتّخذت الوالدة هذا القرار بعدما استلمت مبلغ ١٠ ملايين من مؤسسة الشهداء.

وشارك الغالبي في تظاهرات تشرين نظرًا لسوء وضعه الاقتصادي، فهو كان بكر والديه ولديه شقيقات أربع، الأمر الذي أجبره على العمل بأجر يومي كي يُعيلهم.

إلّا أنه لقي حتفه في إحدى تظاهرات النجف بالقرب من مجسر ثورة العشرين حيث استشهد برصاصة قناص أصاب رَقبته.



ولا بدّ من ان نذكر أن هذه التظاهرات التي سقط فيها أكثر من 600 شهيد، أدّت إلى استقالة رئيس الحكومة آنذاك عادل عبد المهدي وإلى إجراء الانتخابات في تشرين الأول الماضي.



ونظرًا لأهمية هذه التظاهرات، تم ترشيح نفق التحرير لجائزة تميز للفن العام (جائزة ضياء العزاوي).

والترشيح يتضمن معظم اسماء الفنانين الذين نفذوا اعمال فنية على جدران النفق في فترة انتفاضة تشرين عام ٢٠١٩. وكان الأوّل من شباط الحالي آخر مهلة لتقديم الأعمال.

وفي تصريح لإحدى الصفحات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت: "ابني ضحى بدمه علمود الناس الفقراء، اليوم كل اللي يطلع بيدي أسوي للفقراء، ثواباً لابني الشهيد وكل شهداء تشرين".وتجدر الإشارة إلى ان ابنها، مواليد العام الـ2000، كان قد عقد قرانه قبل يومين من اندلاع تظاهرات تشرين الأول عام 2019.